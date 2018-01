Secondo quanto riferisce Il Mattino, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, lavora sul mercato entrata ma anche sui rinnovi. Uno su tutti: Allan, il centrocampista brasiliano in scadenza 2019. Già tracciate le basi per il prolungamento fino al 2022: adeguamento economico (l’ingaggio attuale dell’ex mediano dell’Udinese è di un milione e mezzo) e intesa allungata di altri tre anni. La situazione è ottimamente avviata e c’e' grande fiducia sul rinnovo anche se nell’immediato non sono previsti incontri tra il club azzurro e il suo agente Vagheggi. Il Napoli si è mosso con largo anticipo per evitare un altro caso Ghoulam.