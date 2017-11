Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli continua ad avere in Sime Vrsaljko il colpo principale per il mercato di gennaio: "Cristiano Giuntoli ha individuato il difensore da ingaggiare a gennaio. Il suo nome non è una novità per l’ambiente napoletano. Già nell’estate di due anni fa Aurelio De Laurentiis l’avrebbe acquistato se la richiesta del Sassuolo non fosse stata spropositata, secondo il parere del presidente. Così, Sime Vrsaljko, 25 anni, venne ceduto all’Atletico Madrid per 18 milioni di euro, mentre a Napoli arrivò dal mercato di gennaio Ivan Strinic, il difensore croato finito poi alla Sampdoria nel luglio scorso. Ecco che nella lista ristretta di nomi, Giuntoli avrebbe deciso di puntare su Vrsaljko, un giocatore che negli ultimi due anni ha giocato poco causa l’infortunio al ginocchio subito a marzo 2016 che l’ha costretto a una lunga assenza. In quest’avvio di stagione ha sommato appena 5 presenze (3 in Liga, 1 in coppa del Re e 1 in Champions League) e trascorre tante partite in panchina. Una condizione che potrebbe vivere anche a Napoli nel momento in cui Ghoulam ritornerà tra i disponibili. E questo potrebbe essere l’unico ostacolo per la riuscita della trattativa. Se l’esterno croato chiederà garanzie in questo senso, allora la questione potrebbe raffreddarsi. Nei prossimi giorni si avranno maggiori indicazioni sullo stato dell’operazione"