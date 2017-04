Napoli-Udinese (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude la 32esima giornata di campionato in Serie A. La squadra di Sarri ha l'occasione di risalire a soli 2 punti dal secondo posto in classifica occupato dalla Roma, frenata sul pareggio in casa dall'Atalanta. Confermato il tridente leggero formato da Callejon, Mertens e Insigne, quest'ultimo sempre più vicino al rinnovo del contratto. Dall'altra parte ha già firmato Jankto, per il resto Delneri schiera Ali Adnan terzino sinistro al posto dell'infortunato Samir.