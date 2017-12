Gli ottavi di finale di Coppa Italia continuano con il loro programma e dopo i successi di Inter, Milan, Fiorentina e Lazio è il Napoli a conquistare il pass per i quarti battendo di misura e non senza fatica per 1-0 l'Udinese. A decidere l'incontro ci ha pensato Lorenzo Insigne, entrato dalla panchina nonostante il noto problema di pubalgia.



Sarri sceglie un ampio turnover, soprattutto in attacco e schiera Callejon da prima punta con Ounas e Giaccherini ai suoi lati. La mossa produce poco perchè sebbene il Napoli mantenga il possesso palla e non conceda quasi niente agli uomini di Oddo, sono solo due le occasioni da gol limpide non concretizzate da Callejon, che calcia addosso a Scuffet, e Ounas che calcia a lato dopo una bella azione manovrata.



Nella ripresa Sarri corre ai ripari e inserisce Mertens e Insigne al posto di uno spento Giacchierini e di Callejon. Con l'ingresso dei due la manovra azzurra si fa più imprevedibile e proprio Insigne va due volte vicino al vantaggio prima di trovare al 71esimo il gol vittoria. Imbeccato da Mertens entra in area e di sinistro batte Scuffet ad incrociare. Un gol che resiste fino alla fine e che porta il Napoli ai quarti dove affronterà la vincente di Atalanta-Sassuolo.