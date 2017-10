C'è ansia in casa Napoli per le condizioni di Lorenzo Insigne, uscito ieri sera per un problema muscolare durante la sfida di Champions League contro il Manchester City. Sabato sera la squadra di Sarri è attesa da un altro match importante, contro l'Inter, per cui la presenza del fantasista azzurro è fondamentale.



IL COMUNICATO - La società del presidente Aurelio De Laurentiis ha diffuso un comunicato ufficiale sulle condizioni del giocatore: "Lorenzo Insigne, uscito ieri a scopo precauzionale nella ripresa del match di Manchester in Champions League, ha svolto terapie oggi per una contrattura da affaticamento all'adduttore destro. Le condizioni dell'attaccante napoletano verranno valutate giorno per giorno".



VERSO L'INTER - Non ci sono ancora certezze sulla presenza di Insigne contro l'Inter, ma il giocatore e Sarri faranno di tutto per far sì che possa essere a disposizione per sabato contro i nerazzurri.