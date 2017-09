L'infortunio di Arkadiusz Milik è sembrato serio fin dai primi istanti. L'attaccante polacco si è accasciato a terra dopo uno scatto nei minuti finali di Spal-Napoli per un infortunio al ginocchio destro.



Questa mattina la punta si è sottoposto a risonanza magnetica e come confermato dal profilo twitter ufficiale del Napoli è stato confermato un serio danno al ginocchio destro, in seguito alla distorsione, tanto da richiedere un intervento chirurgico.



Non è ancora stato comunicata l'entità del danno, ma domani il giocatore sarà valutato a Villa Stuart a Roma dal professor Mariani che poi procederà all'intervento.





Dagli esami effettuati alla clinica Pineta Grande, per Milik è emersa la possibilità di una soluzione chirurgica. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 24 settembre 2017