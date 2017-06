Una scelta definitiva andrà fatta in tempi brevi. Il Napoli è alle prese ormai da tempo con il problema portiere e oltre al dilemma sul futuro di Pepe Reina il presidente De Laurentiis dovrà fare una scelta che guarda al futuro e quindi al post-Reina. Maurizio Sarri ha chiesto a gran voce la permamenza del portiere spagnolo, ma il ds Giuntoli ha individuato in Alex Meret il suo successore ideale.



ULTIMATUM MERET - La trattativa per il portiere sotto contratto con l'Udinese che ha vissuto una stagione da autentico protagonista in Serie B con la Spal è ad una svolta cruciale. Il Napoli ha in mano un principio di accordo con il giocatore, ma l'offerta presentata all'Udinese, non superiore ai 13 milioni di euro, non è stata ritenuta sufficiente. I tempi stringono e allora De Laurentiis ha imposto un ultimatum alla trattativa in modo da poter, eventualmente guardarsi altrove.



LA CARTA PAVOLETTI - L'Udinese sta cercando infatti di inserire nella trattativa per Meret anche il cartellino di Leonardo Pavoletti. Dopo il fruttuoso prestito di Duvan Zapata (tornato a Napoli), il club friulano vorrebbe affidare alla punta ex-Genoa e chiuso in rosa da Mertens e Milik il proprio attacco. Il Napoli è freddo davanti a questa ipotesi e a complicare la pista Meret c'è anche il discorso Reina.



IL PROBLEMA REINA - Sì perchè Sarri non vuole perdere subito il suo portiere e, anzi, vorrebbe affiancargli Meret nel corso del prossimo anno in modo che lo spagnolo possa ancora fungere da chioccia, sia al nuovo arrivato, che agli altri presenti nello spogliatoio che vedono in Reina un leader naturale. Rinnovare solo per un anno non è un'opzione gradita nè alla società nè allo spagnolo e lo stallo sul'ipotesi biennale sta complicando tutti i piani.