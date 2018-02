C'è concorrenza per Hrvoje Milić, terzino classe '89 ex Fiorentina individuato per dare manforte a Sarri sulla fascia destra, orfana di Ghoulam per il resto della stagione. Secondo quanto riferito da Radio Crc, sul giocatore c'è anche un club turco che garantisce un posto in squadra ed il Napoli aspetterà fino a giovedì. La proposta avanzatagli consiste in un accordo di quattro mesi a circa 200mila euro.