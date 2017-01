È sceso subito in campo il Napoli dopo il successo in casa del Milan. Ieri mattina Maurizio Sarri ha riunito i suoi ragazzi a Castelvolturno per cominciare a preparare l’incontro di Coppa Italia di domani sera al San Paolo contro la Fiorentina. La squadra si è divisa in due gruppi. Lavoro di scarico per coloro che sono andati in campo dall'inizio a San Siro.Gli altri uomini della rosa hanno svolto seduta atletica e partitina a campo ridotto. È rimasto fuori ancora Chiriches che ha svolto lavoro differenziato.

Il difensore romeno era rimasto a casa anche per il match in trasferta al Meazza. Si pensava ad un recupero lampo ed, invece, sta ancora aspettando. Difficilmente a questo punto dovrebbe essere in campo contro la Fiorentina. Sicuramente ci sarà Maksimovic che poteva anche essere col Milan se Tonelli avesse dato forfait. Sicuramente nella rifinitura di oggi si saprà di più. Naturalmente Sarri opterà per dei cambi anche se non farà un turn over molto ampio come è successo contro lo Spezia visto e considerato che battere la Viola non sarà facile.