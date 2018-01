Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli vuole accellerare la trattativa per portare subito in azzurro Amin Younes. Per questo motivo, il club azzurro avrebbe inviato un emissario in Olanda per trattare con l’Ajax la cessione immediata. Il Napoli è disposto a pagare una cifra ragionevole per liberare sei mesi prima il calciatore, ma per ora l’Ajax tentenna.