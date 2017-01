Sarà un inizio di mese di marzo incandescente per il Napoli. Dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, gli azzurri dovranno fare un tour de force non da poco. Mercoledì primo marzo, infatti, ci sarà la gara d’andata del trofeo tricolore contro Juventus o Milan. Per il momento il 5 marzo è in programma la trasferta in casa della Roma che verrà sicuramente anticipata. Il 7, poi, ci sarà la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid al San Paolo. Il 2 aprile poi il Napoli ospiterà la Juve in campionato. Il 5 il ritorno di Coppa Italia con Juve o Milan. Servirà un grande Napoli.