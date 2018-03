L'edizione napoletana di Repubblica svela alcuni retroscena del confronto di ieri tra Sarri ed il Napoli: "L’idea di Maurizio Sarri e dei suoi giocatori, che si sono guardati serenamente negli occhi per mezzora e hanno stretto un patto per voltare subito pagina, è infatti quella di affrontare una partita alla volta, senza fare calcoli e provando nei limiti del possibile a disinteressarsi della nuova situazione di classifica. La parola d’ordine è dunque pensare solo all’Inter e alla trasferta di domenica a San Siro, che in caso di vittoria può restituire il sorriso a Hamsik e compagni e servire come minimo per mettere un po’ di pressione alla Juventus, tenendo in vita il duello per il primato. Nessuno nel Napoli intende rinunciare in anticipo al sogno scudetto, dopo averlo meritatamente coltivato per l’intero campionato".