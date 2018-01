Il Napoli è sempre più vicino a Simone Verdi. Domani gli agenti del talentuoso esterno di Pavia saranno a Bologna per parlare con Bigon, per poi dare una risposta definitiva a De Laurentiis, con il giocatore che si è convinto ad accettare la corte degli azzurri. In seconda battuta, Orgnoni e Branchini potrebbero raggiungere il capoluogo campano per ultimare i dettagli relativi all'ingaggio e ai diritti di immagine che dovrebbe essere di 4 anni e mezzo.



ACCORDO TRA I CLUB - Bologna e Napoli hanno raggiunto un accorso sulla base di 20 milioni più 3 di bonus, grazie al lavoro dei due direttori sportivi Bigon e Giuntoli. L'amministratore delegato degli azzurri Andrea Chiavelli ha analizzato e rifinito tutti gli aspetti economici, l'intesa tra i club è totale. Verdi è la prima scelta di Sarri e del presidente De Laurentiis, un giocatore su cui puntare con forza per il presente e il futuro.



INCONTRO AGENTI ORSOLINI-JUVE- Il Bologna ha individuato in Riccardo Orsolini il giocatore in grado di raccogliere l''eredità di Simone Verdi. Una destinazione gradita, tanto da preferirla al Crotone, sia al ragazzo che ai suoi agenti che stanno spingendo in tal senso. Domani, secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, andrà in scena un vertice tra la Juventus, detentrice del cartellino, e Donato di Campli: l'obiettivo è quello di vincere le resistenze dell'Atalanta che vorrebbe mantenere il prestito biennale in modo tale da poter contare sul nazionale under 21 nella prossima stagione.