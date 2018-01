Altro che attendere gli ultimi giorni di gennaio, il mercato invernale è già entrato nel vivo: se il Barcellona scrive la storia con l'acquisto di Coutinho, le big italiane non restano ferme e su tutte è il Napoli a muovere passi concreti per regalare il rinforzo desiderato da Maurizio Sarri. Serve un giocatore di qualità per completare il reparto offensivo, Simone Verdi è la prima scelta: il classe '92 scuola Milan è stato una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione, l'addio al Bologna si può concretizzare nei prossimi giorni ma ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare.



IL PREZZO E' GIUSTO - Prima di tutto, c'è da definire l'accordo sul prezzo del cartellino tra le parti, molto vicine: il Bologna vuole 25 milioni, De Laurentiis è pronto a spingersi fino a 20+5 di bonus senza l'inserimento di Ciciretti, bloccato dal Napoli per giugno ma che difficilmente potrà arrivare già a gennaio per essere poi girato ai rossoblù. L'intesa è vicina e la definitiva fumata bianca può arrivare già in settimana.



VERDI VERSO IL SI', MA... - Il secondo nodo è rappresentato dalla volontà di Verdi stesso: protagonista assoluto in Emilia, il rischio nel trasferimento a Napoli sarebbe quello di finire all'ombra di Callejon e Insigne, titolari inamovibili per Sarri. Dubbio logico per un giocatore, ma dal club azzurro arrivano rassicurazioni sulla fiducia nel talento di Verdi e sullo spazio che troverebbe in Campania: prezioso in questo senso il lavoro del ds Giuntoli, che già aveva lavorato con l'ex Milan e Torino al Carpi e ora spinge per portarlo al San Paolo. I prossimi giorni saranno decisivi, anche per delineare le strategie alternative: fine settimana-primi giorni della prossima, questa la deadline fissata dal Napoli per avere una risposta concreta e se non sarà positiva allora il club di De Laurentiis virerà su altri obiettivi. Anche se potrebbe essere già tardi: l'Inter spigne per Deulofeu, il Barcellona alza il muro per Denis Suarez e anche il Sassuolo non sembra intenzionato a cedere ora Politano. Le ultime sensazioni che filtrano tuttavia sono positive: Napoli-Verdi, stretta finale.



@Albri_Fede90