Nella prima giornata del girone di ritorno di Serie A, il Napoli affronta l'Hellas Verona allo stadio San Paolo. Un girone fa, alla prima di campionato, i partenopei si imposero al Bentegodi per 3-1 (autogol di Souprayen, reti di Milik, Ghoulam e Pazzini su rigore). Rispetto a quel match, spicca l'assenza di Milik e Ghoulam, che la squadra di Sarri ha perso per infortunio durante la prima parte del campionato. Il 19 agosto partì dalla panchina invece Mertens (entrò al 60' al posto di Milik), che dopo aver ritrovato il gol in settimana in Coppa Italia contro l'Atalanta, spera di interrompere il digiuno anche in campionato (il belga, dopo un avvio scoppiettante, non segna dal 29 ottobre, contro il Sassuolo). Per quanto riguarda i precedenti, in casa del Napoli le due squadre si sono affrontate 25 volte, con un bilancio di 18 vittorie per gli azzurri, 5 pareggi e 2 successi gialloblù. Oggi tutti in campo alle ore 15, arbitra Rosario Abisso di Palermo.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.



Verona: ​Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Caceres; Romulo, Buchel, Bessa, Fares; Verde, Kean.