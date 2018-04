Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Radio Crc. "Nel vertice tra De Laurentiis, Giuntoli, Formisano e Chiavelli, si è parlato del brand e per la parte organizzativa in vista del prossimo ritiro. Due chiacchiere con Giuntoli sul mercato e su Sarri sono state fatte sicuramente, dato che il ds è spesso con il tecnico del Napoli. Sarri può rimanere o andare via, le possibilità sono del 50%. Sarri ha disdetto a febbraio la villa di questo proprietario di Pozzuoli dove alloggia per 3 motivi: il primo è di natura personale e logistico. Il secondo è per la normale procedura dei contratti d'affitto: doveva annullarlo in anticipo dopo i 3 anni, se non veniva annullato sarebbe scattato automaticamente il prolungamento e in caso di partenza avrebbe dovuto pagare una multa di venticinquemila euro. Il terzo motivo è appunto legato al suo futuro, e visto che non conosce ancora il suo destino ha preferito chiudere a febbraio tutto".