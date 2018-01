Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha praticamente ufficializzato il passaggio di Amato Ciciretti al Napoli: "Non voglio parlare di lui, ha firmato con un'altra società", ha detto il numero uno dei sanniti a tuttomercatoweb. Benevento e Napoli troveranno per l'ex Roma una destinazione concordata per mandarlo a giocare in prestito fino al termine della stagione. Più difficile ipotizzare che il club azzurro possa anticiparne l'arrivo a gennaio dopo il 'no' di Verdi.