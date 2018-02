Il Napoli continua a stringere il cerchio intorno a Hrvoje Milic. Come riportato dal Corriere dello Sport il terzino sinistro croato sta sostenendo in questi minuti le visite mediche alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.



PASSATO IN VIOLA: SARRI CI PENSA - Il difensore, con un recente passato alla Fiorentina, si è svincolato a fine dicembre dall'Olympiacos, club nel quale era arrivato al termine dell'esperienza gigliata. Affidabile, mancino naturale con una buona propensione offensiva, Milic garantirebbe a Sarri una preziosa soluzione alternativa sulla corsia laterale dopo l'infortunio di Ghoulam. La decisione della società arriverà nel giro di 48 ore: molto dipenderà anche dall'esito del match di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Lipsia. L'accordo non è comunque vincolato al passaggio del turno, Milic è sempre più vicino allo sbarco all'ombra del Vesuvio.