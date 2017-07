. L'attaccante esterno franco-algerino (classe 1996) arriva dal Bordeaux perdi euro più altri 2 milioni di bonus legati alla qualificazione in Champions League.A seguire Ounas raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra, che si radunano oggi a Castelvolturno prima della partenza per il ritiro di Dimaro in Trentino, prevista per mercoledì.