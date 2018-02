Amin Younes, promesso sposo del Napoli, è tornato a parlare. Ecco le ultime dichiarazione del calciatore dell'Ajax alla tv ufficiale del club olandese: "È stata una bella settimana quella appena terminata, ho giocato con lo Jong Ajax e mi sono allenato bene. Adesso però devo tornare a lavorare come sempre, tornare presto in forma e mettermi nella giusta condizione. Sono felice di stare qua, sono un giocatore dell’Ajax pronto a dare il proprio contributo. Per me l’Ajax è una società speciale, non importa cosa succederà nel futuro. L’Ajax rimarrà per sempre speciale. L’accoglienza dei tifosi contro il Roda penso che sia stato un grande gesto, mi ha dato subito buone impressioni. Ora non ho paura ma sono curioso di ciò che accadrà in futuro. Adesso devo concentrarmi nuovamente, perché l’Ajax ha un obiettivo: diventare campione d’Olanda”.