20.30: LE PAROLE DELL'AGENTE: Le parole dell'agente di Amin Younes, Nicola Innocentin, ai microfoni di Sky Sport, hanno chiarito il perché del mancato trasferimento del giocatore tedesco a Napoli: "Non è sparito! Ci sono problemi familiari, seri: ecco perché Amin arriverà al Napoli solo a giugno come da contratto firmato. E finirà la stagione nell’Ajax”.



La trattativa tra Napoli ed Ajax per Amin Younes, stando ad un'indiscrezione di Sky Sport è ufficialmente saltata: il trasferimento del giocatore tedesco classe '93 (presente al San Paolo domenica scorsa), già programmato per giugno, non avverrà in questa sessione di mercato, a causa di un mancato accordo con i Lancieri sulle modalità di pagamento.



PROBLEMA PERSONALE - La trattativa però potrebbe essere naufragata anche per un problema personale di Younes, che ha dovuto fare ritorno in Olanda.