La Gazzetta spiega quale sarà il destino del controverso rapporto tra Amin Younes ed il Napoli: "Difficile che diventi poi un calciatore del Napoli, nel senso che per come sono evolute le cose il destino di Younes probabilmente si compirà altrove, ma di certo De Laurentiis da questa storia, nella quale si è comportato in modo assolutamente corretto, finirà per ricavarci qualcosa". Il quotidiano ipotizza l'inserimento di qualche agente (ma non certo Innocentin che l'ha portato al Napoli) che abbia illuso il giocatore di poter sciogliere il contratto con il Napoli, anche se così non è.



Intanto ieri sera Younes è stato acclamato dai tifosi dell'Ajax quando è entrato in campo negli ultimi minuti (al posto di Justin Kluivert) della partita di campionato vinta 4-2 sul campo del Roda Kerkrade.