“Pronti per l’ultima partita dell’anno. Obiettivo: rimanere in testa alla classifica!” così sul proprio profilo Facebook il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. Gli azzurri saranno di scena questa sera all'Ezio Scida di Crotone per confermarsi miglior squadra del girone d'andata. Per il polacco è prevista panchina.