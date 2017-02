Piotr Zielinski è sempre più uno degli uomini chiave del Napoli di Sarri; in estate il polacco è stato inseguito a lungo dal club di De Laurentiis che ha corteggiato per diversi mesi il giocatore, che era seguito anche da Milan e, soprattutto, Liverpool. E il classe '94, che veniva da una stagione giocata a livelli altissimi ad Empoli, non ha sofferto particolarmente il salto in una grande squadra e si è progressivamente inserito negli schemi tattici di Sarri, che ha dato sempre più spazio al polacco dimostrando di puntare fortemente su di lui, soprattutto nelle partite più delicate.



SEMPRE PIÙ TITOLARE - Zielinski ha iniziato carburare dopo un primo periodo di ambientamento, dovuto anche alle scelte del tecnico che lo considerava la riserva Hamsik; complice anche l'esplosione di Diawara, che è in grado di fornire più copertura rispetto a Jorginho, Sarri ha iniziato a vederlo sempre meno come un'alternativa e sempre più come un titolare. In Serie A l'ex Empoli, infatti, ha collezionato 24 presenze condite da 4 gol e 6 assist; numeri che testimoniano la qualità delle prestazioni del polacco che ha messo in discussione anche quello che la passata stagione era stato un titolare fisso: Allan. E ora, con l'infortunio muscolare che fermerà il brasiliano per 15/20 giorni, lo spazio per Zielinski è destinato ad aumentare ancora di più. La totale fiducia riposta nell'ex Empoli da Maurizio Sarri, però, era già emersa in modo evidente in occasione della sfida più importante dell'anno: quella contro il Real Madrid; al Santiago Bernabeu, infatti, Zielinski è stato preferito al più esperto Allan per partire dal primo minuto. Un attestato di stima importante per questo classe '94, che in sei mesi si è conquistato un ruolo di primissimo piano in una squadra ambiziosa come il Napoli.



OMBRE DI MERCATO - Le prestazioni di spessore di Zielinski non sono passate inosservate a livello europeo, e iniziano già a rincorrersi le prime voci di mercato. Su tutti c'è da segnalare un interessamento del Bayern Monaco che, stando a quanto riportato da Radio Crc, sarebbe pronto a versare l'intero importo della clausola rescissoria da 70 milioni pur di strappare il polacco al Napoli. Una di quelle offerte irrinunciabili di cui lo stesso Sarri aveva parlato qualche settimana fa in conferenza stampa: ''Zielinski è straordinario e sottovalutato; non sento tanti discorsi su di lui perchè non hanno capito la sua forza, la qualità, le accelerazioni devastanti. E la propensione al sacrificio. Secondo me è a rischio, può destare l'interesse di squadre che propongono cifre che nessun club italiano potrebbe rifiutare''. Parole quasi sibilline del tecnico toscano che hanno anticipato l'interesse del Bayern, sempre attento ai giovani talenti del palcoscenico europeo. E Zielinski ha dimostrato di poter essere un fattore anche ad altissimi livelli, ecco perché il Napoli vorrebbe provare a trattenerlo. Ma di fronte a certe offerte è difficile dire di no...