il centrocampista Piotr Zielinski ha parlato della sfida Montenegro-Polonia e non solo in una intervista ai microfoni di Mediaset Premium: "Siamo contentissimi, una vittoria molto importante. A giugno ci sarà una partita decisiva contro la Romania e in caso di vittoria possiamo già staccare il pass per il Mondiale. Vogliamo qualificarci il prima possibile".



In Italia si parla un gran bene di te.

"Io penso a migliorarmi ogni giorno, sia a Napoli che qui in nazionale".



Parlando di Napoli: adesso arrivano le sfide con la Juve.

"Il campionato ancora non è finito e noi vogliamo vincere tutte le partite per arrivare il più in alto possibile".



In Coppa Italia potete farcela?

"Certo, dobbiamo recuperare due gol e possiamo farcela. Siamo un'ottima squadra".



In futuro punti alla Premier?

"Adesso penso solo al Napoli, mi trovo benissimo con tanti campioni come Hamsik, Reina, Callejon, Albiol e non solo. E' una grande squadra con grandissimi tifosi, non ho voglia di muovermi".