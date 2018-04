Secodo il tabloid inglese The Sun, Piotr Zielinski resta nel mirino del Liverpool. Il centrocampista del Napoli sarebbe uno degli obiettivi principali di Klopp per la prossima stagione. L'affare non dovrebbe essere così semplice per il prezzo elevato che De Laurentiis fa per Zielinski. La sua clausola rescissoria è di 65 milioni di euro, voluta proprio dal presidente del Napoli nell'ultimo rinnovo di contratto in scadenza 2021.