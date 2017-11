Il Napoli, a gennaio, tornerà sul mercato per cercare un sostituto di Ghoulam, vista la rottura del crociato del terzino algerino. Per il momento, il suo posto verrà preso da Mario Rui, acquistato in estate dalla Roma. Come ricorda il Corriere della Sera, sotto contratto il club campano ha un giocatore che potrebbe rendersi utile per rimpiazzare l'ex St. Etienne: Camilo Zuniga. Il giocatore, in scadenza nel 2018, con un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione, è però in villeggiatura su una spiaggia della sua Colombia.