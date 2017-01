Si era intuito già il 7 gennaio, con la Samp, ma ieri a San Siro la notizia è diventata ufficiale: il Napoli sta vivendo l'età della ragione. La maturità. Quel momento della vita, della crescita, in cui piuttosto che guardarti allo specchio, elegante e un po' narciso, preferisci puntare più che altro sulla concretezza. Ecco: il Napoli che ha battuto il Milan, e poi i blucerchiati, lo Spezia e il Pescara ha dimostrato di essere ormai un adulto. Un uomo. Una squadra di uomini: pronti, o quasi, a vincere per davvero.



LA STRISCIA - Sarri lo aveva chiesto, a gran voce: "Bisogna imparare a soffrire". Detto, fatto: i suoi non mollano più. Non si fermano, non arretrano, combattono: l'assedio del Milan, dopo il gol del 2-1 di Kucka, ha scalfito ma non abbattuto il muro del Napoli. Una squadra abituata a tessere trame di lusso, eleganti e chic, ma fino a qualche tempo fa non ancora pronta ad abbinare alla bellezza anche la cattiveria: mancava questo, ai ragazzi di Sarri, per puntare a diventare davvero grandi. Quel pizzico di furbizia, esperienza, napoletana e sdoganata "cazzimma" che alla lunga fa la differenza: e così, dopo San Siro, i risultati utili consecutivi sono arrivati a quota 14 (tra campionato e coppe). Nessuno come come il Napoli, in Italia.



I SUCCESSI - La corsa scudetto? Beh, i tempi non sembrano ancora maturi, soprattutto perché la Juve continua a essere di un'altra categoria, però gradualmente le distanze diminuiscono: manca poco, l'impressione è questa. E manca poco, ormai, anche alla grande sfida con il Real Madrid: a prescindere da come andrà, da come saranno i risultati, c'è tanta curiosità intorno alla prestazione: per affrontare gente del calibro dei Galacticos, servirà la massima espressione della sporca bellezza raggiunta in queste ultime partite. E comunque vada, sarà un successo: un altro passo verso la piena maturità. L'età dei successi.