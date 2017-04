Non sarebbero serviti gli altri due gol realizzati ieri all'Olimpico con la Lazio, ma sono arrivati e forse è anche meglio così: Lorenzo Insigne merita il suo rinnovo da giocatore importante al più presto. Immediatamente: ormai è un top, un leader e un campione perché non soltanto regala spettacolo ma incide e decide; e se un club ha la fortuna di averlo in squadra, beh, non può fare altro che sfruttarla. Altrimenti sarebbe un suicidio imperdonabile.



Quattordici gol in campionato (record personale), sedici comprese le coppe (record personale in una stagione) e dieci assist: i numeri dell'anno di grazia di Insigne, cominciato in forte ritardo e tutto concentrato negli ultimi cinque mesi, e dunque dalla doppietta di Udine, sono questi. E in mezzo, qualche perla indimenticabile come la pennellata al Bernabeu con il Real. Basta? Può bastare per ottenere un rinnovo da grande giocatore? Per il momento non è stato sufficiente, no. E se pensiamo che anche il suo gemello del gol, Dries Mertens, versa nella medesima condizione, beh sembra proprio che sia una strategia.



Questa volta, però, strategico è stato anche Insigne: i segnali lanciati dalla Nazionale sono inequivocabili. "Io sono a disposizione del Napoli, ma i matrimoni si fanno in due. Ho rivisto le mie pretese, se il presidente mi vuole incontrare sono qua", disse a Coverciano. Non ha rivisto, invece, il trend: doppiette con Crotone ed Empoli, graffio alla Juve e poi altre due reti con la Lazio. Inarrestabile: come uno che ha deciso di esplodere definitivamente. Bella fortuna il Napoli ad averlo in casa, vero? Già, con uno così e con gente come Mertens, Koulibaly, Zielinski, Hamsik e Callejon si può anche progettare la vittoria di uno scudetto e l'apertura di un ciclo. Una bella fortuna: da firmare, blindare e non dilapidare. Anche oggi stesso.