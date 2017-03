Il Mondiale a 48 squadre, progetto voluto fortemente dal presidente della Fifa Gianni Infantino, inizia a prendere forma. A Zurigo è andato in scena un incontro per delineare i criteri di accesso per le squadre delle diverse confederazioni, che dovranno essere approvati ufficialmente il prossimo 9 maggio a Manama (Bahrain) in occasione del congresso del massimo organismo calcistico mondiale.



Il Consiglio dovrà dare il via libera ai 16 posti per l'Europa, ai 9 per l'Africa, agli 8 per l'Asia, ai 6 per la Concacaf (Nord e Centro America), ai 6 per il Sudamerica e, per la prima volta, alla qualificazione diretta per una rappresentativa dell'Oceania. Ovviamente il Paese organizzatore accederà di diritto alla manifestazione, mentre è previsto un nuovo formato per la scelta delle ultime due partecipanti. Verrà infatti disputato un torneo di ripescaggio a 6 squadre, una per ogni confederazione ad eccezione della Uefa e un'altra formazione appartenente alla confederazione che ospiterà il torneo: le due migliori del ranking Fifa saranno teste di serie in questo mini-playoff e giocheranno un solo turno.