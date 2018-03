In piena corsa Champions, l’Inter ha già l’obbligo di pensare a quella che sarà la prossima stagione, a prescindere dalla qualificazione alla prestigiosa competizione che a Milano manca da ormai troppo tempo. Ausilio e Sabatini si muovono sul mercato alla ricerca di occasioni da non lasciarsi scappare; profili in linea con quello che è il diktat della società, attenta al bilancio e assolutamente contraria alle spese ingiustificate, come hanno reputato essere l'investimento Pastore, che avrebbero portato a Milano solo in prestito secco.



CHE DIFESA - Chiusa la trattativa per Lautaro Martinez, i dirigenti di corso Vittorio Emanuele hanno fatto il possibile e l’impossibile per convincere l’entourage di de Vrij ad accettare il progetto nerazzurro. L’idea è quella di formare una coppia di centrali composta dall’olandese e da Skriniar, che l’Inter proverà a trattenere a Milano. Chi invece dovrebbe partire è Joao Miranda, che reputa ormai terminata la propria esperienza a Milano. Sempre rimanendo alla difesa, sul taccuino c’è anche il nome di Asamoah, anche lui in scadenza di contratto come de Vrij, ma a differenza del biancoceleste, l’ex Udinese non ha chiuso al rinnovo con la Juventus e tratta tenendosi aperto più possibilità.



RESTYLING A CENTROCAMPO - Infine c’è il centrocampo, il reparto che più di tutti mostra necessità di totale restyling. Sul mercato ci sono sia Brozovic che Gagliardini, ma l’Inter valuterà tutte le offerte provenienti per i propri centrocampisti. Per quanto riguarda il mercato in entrata il sogno è Cyprien del Nizza: dalla Francia si parla di una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, ma per il calciatore classe ’95 si appresta a nascere un’asta a chi gli offrirà l’ingaggio più alto.



PARTENZE ECCELLENTI - C’è poi un’altra mini lista che riguarda solo due nomi eccellenti, quelli di Ivan Perisic e Mauro Icardi, che probabilmente potrebbero riempire le casse del club nerazzurro. Due situazioni differenti quelle del croato e dell’argentino: il primo sogna la Premier e un nuovo interessamento dello United. Il secondo, invece, tratta il rinnovo con il fine di alzare la cifra della clausola rescissoria e ricavarne un maggiore ingaggio, ma le prime battute esplorative non hanno condotto ad alcun accordo. Di fronte alla grande offerta l’Inter non opporrà troppa resistenza.