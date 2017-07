La Serie A 2017/2018 prende forma. Oggi alle 19 verrà stilato il calendario per la prossima stagione. Negli studi di Sky Sport, dove verrà effettuato il tutto, saranno presenti i dirigenti di tutte e 20 le squadre, oltre al presidente Figc Carlo Tavecchio e il ct della Nazionael Gian Piero Ventura. Dal sorteggio possono uscire dei big match già alla prima giornata per regalare un inizio di campionato infuocato.



BIG MATCH - Il campionato prenderà il via il 20 agosto e al caldo estivo può unirsi quello che accompagna le grandi partite. Tra le big solo l'Inter è sicura di giocare in casa, così come Milan e Roma lo sono di partire lontane dal proprio stadio; Juventus e Napoli, invece, non hanno limitazioni. Sicuramente non ci sarà, a causa degli impegni nei preliminare, Napoli-Milan alla prima giornata, così come sono vietati derby (alla prima e all'ultima). La Juventus di Allegri, non avendo limitazioni, può incontrare chiunque: magari subito il Napoli, l'Inter o il Milan. Anche la Roma, che di sicuro non affronterà la Lazio, può ritrovarsi davanti il Napoli, magari andare a Torino con la Juve o l'Inter dell'ex Spalletti. Stessa sorte che può capitare al Napoli e all'Inter, che ha però il vantaggio di essere sicuramente in casa. Il Milan invece rischia di dover iniziare la sua stagione in casa della Juventus. Questa sera scopriremo il percorso del campionato che poterà allo Scudetto, che per qualcuno può già partire in salita.