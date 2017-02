L'ex giocatore della Fiorentina, Cesare Natali, a Lady Radio parla così dei viola: ‘Una società forte dopo una sconfitta come quella di giovedì va in conferenza stampa e conferma l'allenatore fino a giugno. Non ha senso rimandare tutto a stasera, perché poi domani siamo di nuovo allo stesso punto. Nessuno va in campo per mandare via l'allenatore ma sono situazioni che subentrano a livello inconscio e guardando i giocatori della Fiorentina si vede questa tristezza e rassegnazione. Probabilmente non c'è più feeling tra Paulo Sousa e giocatori’.