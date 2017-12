Si ritira David Navarro, calciatori ai più noto per quella famosa rissa a Valencia con Burdisso, che costò al nerazzurro una frattura al setto nasale e a lui cinque mesi di squalifica. Proprio Navarro, intervistato da Superdeporte, torna su quell'episodio.



“Vorrei cancellare quella notte dalla mia carriera. Ero in panchina, con Del Horno, con Curro Torres, c’è stata una rissa e siamo intervenuti, ma in quel momento non ho pensato a nulla. Fu qualcosa di incosciente, ho visto che lui (Burdisso) si stava comportando come un pazzo, e chiaramente non ci ho pensato, è qualcosa che se ci pensi non lo fai. Ed è qualcosa che ovviamente vorrei rimuovere, soprattutto per l’immagine che dai. Non per le sanzioni, fui fottuto perchè mi diedero cinque mesi di squalifica senza poter giocare in nessuna competizione, ma per l’immagine che tu lasci. Non si parla di David Navarro per le partite che ha giocato, per quello che ha vinto, si parla di David Navarro per quella rissa con l’Inter. Se mi fa male rivedere quelle immagini? No, non mi piace guardarle. E mi vergogno di quello che è successo, ma ormai è andata…”