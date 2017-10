Un gol con la Nazionale per rilanciarsi anche in nerazzurro. Questa la possibile parabola di Antonio Candreva, che la Gazzetta dello Sport candida come sicuro titolare nella sfida di domenica sera contro il Milan.



"La prestazione degli azzurri non è risultata delle migliori, ma a regalare i playoff mondiali da teste di serie è stato un gol di Candreva, schierato largo nel 4-2-4 di Ventura. Dopo un avvio pimpante, l’ex laziale – in panchina nel match di venerdì contro la Macedonia – è rimasto ingolfato negli stenti collettivi ma la sua stoccata di destro può valere Russia 2018 e soprattutto dargli la carica giusta dopo un avvio di stagione in cui è stato preso di mira (non sempre a ragione) per alcune prove in nerazzurro. Titolarissimo con Spalletti, Candreva si candida come uno dei protagonisti della super sfida di domenica sera. E non soltanto perché nello scorso campionato è stato capace di segnare in entrambi i derby. L’infortunio di Brozovic infatti aumenta le possibilità che il 30enne romano possa in alcune fasi del match scambiarsi la posizione con Joao Mario e riscoprirsi trequartista come non succede da alcune stagioni".