Mercoledì 17 gennaio la Nazionale Under 19 affronterà a Guadalajara (ore 19) i padroni di casa della Spagna nel primo incontro ufficiale del 2018.



Venti gli Azzurrini convocati per il raduno di Milano. Sarà la prima di due amichevoli di lusso per la squadra guidata da Paolo Nicolato, che il 21 febbraio se la vedrà con la Francia per poi ospitare dal 21 al 27 marzo le gare della Fase Elite del Campionato Europeo che la vedranno opposta a Repubblica Ceca, Grecia e Polonia.



I CONVOCATI



Portieri: Michele Cerofolini (Fiorentina), Alessandro Plizzari (Ternana)



Difensori: Alessandro Bastoni (Atalanta), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Inter), Edoardo Bianchi (Empoli), Alessandro Buongiorno (Torino), Antonio Candela (Spezia), Alessandro Tripaldelli (Juventus), Federico Valietti (Inter)



Centrocampisti: Davide Frattesi (Sassuolo), Matteo Gabbia (Milan), Alessandro Mallamo (Atalanta), Andrea Marcucci (Roma), Filippo Melegoni (Atalanta)



Attaccanti: Christian Capone (Pescara), Marco Olivieri (Juventus), Andrea Pinamonti (Inter), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Nicolò Zaniolo (Inter).