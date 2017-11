I playoff si avvicinano, la partita tra Italia e Svezia accende la curiosità. Ventura confida nel suo bomber, quel Ciro Immobile che ha contribuito a lanciare con la maglia della Nazionale. E non manca chi lo teme, come lo svedese Emil Krafth, difensore del Bologna che conosce molto bene l'attaccante biancoceleste. Come riporta il Corriere dello Sport ecco le parole di Krafth: "L’Italia è sempre ben organizzata e brava tatticamente. Se potessi, alla squadra azzurra toglierei Verratti e Immobile. Verratti perché è il ragno nella ragnatela, molto del loro gioco parte da lui. E Immobile perché è in gran forma ed è sempre forte".