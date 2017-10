Nella passata sosta l'Inter aveva perso Cancelo, infortunatosi con il Portogallo. Questa volta è toccato a Brozovic, rientrato dal ritiro croato con una lesione al polpaccio. Insomma, ultimamente ai nerazzurri non va benissimo con le nazionali ma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia un fattore positivo.



"La nazionale toglie (vedi Brozovic, out contro Milan e Napoli per una lesione al polpaccio accusata in Croazia-Finlandia), ma può anche restituirti tre sorrisi azzurri. Dopo una giornata di riposo, oggi Antonio Candreva, Eder e Roberto Gagliardini torneranno ad Appiano Gentile caricati a pallettoni in vista del derby grazie alla vittoria dell’Italia in Albania".