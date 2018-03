Seguito, trattato, sfumato. E ora nuovamente corteggiato. L'Inter è tornata in corsa per Tanguy Ndombele, centrocampista centrale classe 1996, che sta facendo grandi cose con la maglia del Lione. Il suo nome è sul taccuino di Sabatini e Ausilio da tempo, la scorsa estate l'ha spuntata l'OL, che ha fatto l'offerta migliore all'Amiens, riuscendo a battere la concorrenza dei nerazzurri, dell'Hoffenheim e della Sampdoria. Merito del presidente Aulas, che ha scelto di investire 12 milioni di euro, tra prestito e riscatto, per quello che considera "il nuovo Essien".



DERBY - Ndombele sul campo ha convinto tutti (41 partite tra campionato e coppe, un gol e 5 assist), diventando titolare indiscusso dell'undici di Genesio e uno dei migliori interpreti, nel suo ruolo, di tutta la Ligue 1. L'ex Guingamp la scorsa estate ha scelto di restare in Francia per continuare il suo percorso di crescita, di fronte una buona offerta, questa volta, potrebbe decidere di fare la valigia. L'Inter tornerà a vederlo nelle prossime settimane, ma non sarà l'unico club a muoversi: attenzione al Milan, che al momento non può pianificare investimenti, ma considera Ndombele un'opzione credibile per il futuro.