Paolo Di Canio, ex attaccante di Juventus e Lazio, i cui maggiori ricordi sono legati tuttavia al trascorso londinese con la maglia del West Ham, ha rilasciato un'intervista al Tuttosport, parlando di Serie A, Premier League e di quali sono i suoi attaccanti preferiti militanti nel nostro campionato. "Higuain e Icardi sono senz'altro due centravanti fantastici: hanno un fiuto del gol come pochi e, se sono ben assistiti, non sbagliano praticamente mai. Sono due numeri nove veri. I miei preferiti, tuttavia, sono Belotti e Dybala". L'ex attaccante romano, infatti, ha identificato nella coppia tra il granata e il gioiello bianconero il duo offensivo dei suoi sogni: "Belotti è ancora molto giovane, ma già ora è un attaccante formidabile: ha un fisico imponente, vede la porta come pochi e in più mi esalta la voglia con cui scende in campo, in quanto non si arrende mai e svolge anche importanti compiti difensivi. Il Messi italiano, però, secondo me è Paulo Dybala: la Joya ha mezzi tecnici introvabili negli altri giocatori di Serie A e che credo che tra qualche anno potremo parlare di lui come il miglior calciatore al mondo".