Intrecci di mercato importanti fra Juventus e Genoa che negli ultimi giorni si sono incontrati spesso per discutere di mercato e, soprattutto, di affari futuri. Il nome di Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 dei rossoblù, continua a tornare con prepotenza in casa bianconera e la possibilità di chiudere l'acquisto per 10 milioni di euro più bonus maturabili lasciando il giocatore in prestito a Genova.



DOPPIA RICHIESTA - Nei contatti fra le parti c'è stata però una doppia richiesta da parte del Genoa alla Juventus per provare a rinforzare subito il centrocampo a disposizione di Davide Ballardini. Dopo il no ricevuto dal Milan per Manuel Locatelli i rossoblù hanno chiesto ai bianconeri il prestito di Stefano Sturaro prima e Rodrigo Bentancur poi.



DOPPIO NO - Secondo quanto riportato da Goal.com la Juventus ha però respinto al mittente entrambe le richieste. Da un lato non c'è la volontà di privarsi di Bentancur, ritenuto la prima vera alternativa a Miralem Pjanic da parte di Massimiliano Allegri e dall'altro non c'è neanche la possibilità di privarsi di Sturaro poichè può numericamente non c'è l'intenzione, almeno per ora, di sostituirlo.