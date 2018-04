Eccoci al 'piatto' più succulento del sabato con il momento della rubrica tutta rosa dedicata alle 'nostre' tifose.

La settimana scorsa la più votata è stata una tifosa rossonera: eccola dunque in copertina! Complimenti a lei e a voi che l'avete votata. Al suo fianco una tifosa juventina, giusto per darvi un assaggio delle nuove foto che potrete ammirare nella gallery: si comincia proprio con le tifose della Vecchia Signora seguite da una laziale; si passa poi a cinque ragazze milaniste e ad una piccante romana, immancabili due splendide napoletane, per finire con le interiste e una bionda tifosa del Toro.

Ce n'è davvero per tutti i gusti: alcune sono più spontanee, molto acqua e sapone riprese proprio allo stadio mentre tifano i loro colori del cuore, altre più attente al look e al selfie perfetto, ma in comune hanno tutte la passione per il pallone e sono a loro modo bellissime. Scegliete la vostra tifosa preferita e votatela nella sezione commenti, la ragazza che avrà raccolto più consensi si aggiudicherà la nostra copertina della prossima settimana.



Non siate troppo severi nei giudizi, ma nemmeno esagerati nei 'complimenti', altrimenti non vi pubblichiamo; e voi, carissime ragazze, signore e signorine, mandateci le vostre foto che posteremo anche sul nostro canale Instagram e non dimenticate di taggarle con l'hashtag #TifoseCM.

Buon tifo a tutte!