E' bastata una foto per alimentare clamorosi rumors di mercato, a poche ore dalla partita contro il Tottenham che per la Juventus rappresenta la prima vera svolta della stagione. Pavel Nedved, vicepresidente bianconero, immortalato in un hotel di Londra in compagnia di Nelio Lucas, uomo di riferimento del fondo Doyen Sports, che detiene i diritti economici di alcuni dei calciatori più importanti del panorama internazionale. Tra questi, anche l'attaccante francese classe '95 del Manchester United Anthony Martial, autore in questa stagione di 11 reti e 10 assist in 38 partite divise su tutte le competizioni ufficiali. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, nonostante soltanto pochi mesi fa l'ex talento del Monaco fosse indicato come un calciatore sacrificabile dall'allenatore dei Red Devils José Mourinho (fu accostato anche all'Inter nell'ambito dell'affare Perisic), non esistono oggi i margini per questo tipo di operazione, anche perchè Martial è tornato protagonista in campo nonostante l'arrivo di Alexis Sanchez e la sua valutazione di mercato rimane importante, molto importante, attorno ai 70 milioni di euro.



SONDAGGIO ESPLORATIVO - Una cifra decisamente improbabile per la Juventus, che ad oggi può vantare un parco attaccanti composto da Higuain, Dybala, Mandzukic, Cuadrado, Douglas Costa e Bernardeschi. Senza dimenticare Pjaca, girato in prestito a gennaio allo Schalke 04. In 7 per tre posti nell'undici iniziale, eppure quel contratto in scadenza a giugno 2019 e non ancora rinnovato da Martial merita evidentemente almeno qualche sondaggio esplorativo. Una chiacchierata e niente più, perchè una trattativa di mercato talvolta può nascere anche così.