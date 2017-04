Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato a Mediaset Premium: "E' una squadra giovane, che corre tantissimo, che non ha nulla da perdere. Il Monaco è pericoloso. Ma la Juve è concentrata, i ragazzi vogliono arrivare più lontano possibile. Ci saranno diverse difficoltà, non puoi sbagliare non solo una partita, ma nemmeno un tempo. Contro il Barcellona la Juve ha giocato con una grande naturalezza, senza praticamente subire. Sono molto fiducioso. Rinnovo Allegri? A Max vogliamo bene, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. Se anche lui è contento non credo ci siano problemi".