Il vice-presidente della Juventus Pavel Nedved commenta a Premium Sport il sorteggio di Champions League, con i bianconeri che hanno pescato il Real Madrid per i quarti di finale: "Saranno due belle partite, sappiamo che incontreremo i più forti, quelli che hanno vinto le ultime due Champions. Stanno bene, a Parigi mi hanno impressionato, ma noi giocheremo da Juventus e gli daremo del filo da torcere. Non credo che la squadra soffrirà quello che è successo a Cardiff, ora si ricomincia daccapo. Sarà difficile, abbiamo due giocatori squalificati, ma partiamo ugualmente da zero a zero. Se cambia qualcosa affrontarli in gara secca o in un doppio confronto? Psicologicamente loro sul match secco sono più abituati e in occasione della finale di Cardiff si è visto, mentre sul doppio confronto abbiamo qualche chance in più. Noi stiamo attraversando un buon periodo: volevamo arrivare in queste condizioni a questo punto della stagione, stiamo bene e siamo in corsa su tutti i fronti. In questo senso, il fatto che loro siano già fuori dai giochi in campionato farà sì che concentreranno tutte le loro energie sulla Champions, ma noi siamo pronti. Dybala e Higuain? Sono due giocatori importanti, stanno facendo bene per la Juventus. Parlando di Dybala, ribadisco che tocca a lui fare la storia della Juventus e, se vuole, quella del calcio mondiale: ultimamente l’ho visto bene, si sta allenando bene".