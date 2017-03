Era l'estate 2003 e il Valencia aveva individuato il suo colpo per il mercato, Zlatan Ibrahimovic. Era quasi tutto fatto, ma poi qualcosa andò storto: 12 milioni la richiesta, 11 l'offerta. Una distanza mai colmata, perchè secondo quanto detto, in quell'occasione, dal direttore sportivo del Valencia il club non poteva offrire di più. Così Ibra rimase all'Ajax e nell'estate successiva si trasferì alla Juventus per 15 milioni. Nel 2004 il Valencia spese, invece, le sue risorse per tre giocatori: Ricardo Oliveira (3.5 milioni) dal Santos, Stefano Fiore (17) dalla Lazio e Marco Di Vaio (10), proprio dal club bianconero.