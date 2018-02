C'è un po' di blucerchiato a Coverciano. Come preventivato, nella lista dei convocati per lo stage dell'Italia dal C.T. Di Biagio compare anche la Sampdoria. A rappresentare i colori genovesi ci penserà ovviamente Gianluca Caprari, come era stato ampiamente ventilato nei giorni scorsi, ma la soddisfazione per Corte Lambruschini sarà doppia.



Oltre che dal numero 9 blucerchiato, che proprio questa mattina aveva parlato della possibilità di una convocazione in azzurro ("Ci penso, alla Nazionale. Se arriva, sarà una gran felicità", erano state le sue dichiarazioni), i colori della Samp verranno difesi anche da Gianmarco Ferrari. Il centrale difensivo arrivato in estate dal Sassuolo era già stato chiamato dall'Italia circa un anno fa, per uno stage formativo dall'allora C.T. Giampiero Ventura.