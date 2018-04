Cristiano Ronaldo è stato pazzesco nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro la Juventus, con la sua meravigliosa doppietta all'Allianz Stadium. Il gioiello portoghese, come racconta Il Corriere dello Sport, sta puntando a mettere in bacheca il sesto Pallone d'Oro in carriera ancora prima del prossimo Mondiale di Russia 2018, che giocherà con il suo Portogallo. Come? Vincendo la terza Champions League consecutiva ovviamente, iniziando con il superare i bianconeri nella corsa.