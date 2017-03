Il Milan versione 2016/2017 può fregiarsi di alcuni primati. Non sarà quello ben più importante della classifica, dove la Juventus la fa da padrona da sei anni a questa parte però sono indicativi di un progetto che mira a raccogliere risultati nel prossimo futuro.



SQUADRA PIU' AZZURRA D'ITALIA - Nelle quattro nazionali azzurre principali ci sono ben 10 convocati rossoneri: si tratta delle colonne della prima squadra Donnarumma, Romagnoli e De Sciglio in Nazionale A ai quali si aggiungono Calabria e Locatelli in Under 21, Plizzari, Llamas, Gabbia e Cutrone in Under 19 e Bellanova nell’Under 17. Tra le partecipanti alle attuale serie A, nessuna ha raggiunto un numero tale come quello dei rossoneri.



MEDIA ETA' PIU' BASSA - L'undici allenato da Montella ha un'età media di 25 anni e 338 giorni. La più bassa d'Italia, due primati che rendono orgoglioso il Presidente Silvio Berlusconi. Per un Milan che vuole portare avanti un progetto basato sui giovani italiani, cinesi permettendo.