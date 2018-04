Nessuno riesce a fermare Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio è semplicemente da record. Nella giornata in cui la squadra biancoceleste mette intanto in banca la matematica qualificazione alla prossima Europa League, e resta totalmente in corsa per la Champions League, Immobile chiude la partita con la Sampdoria grazie ad una doppietta.



GOL A RAFFICA - E sono 41 gol su 45 presenze, conditi da 11 assist tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Immobile sembra onnivoro: in Serie A è arrivato a 29 reti, sta vincendo la sfida con Icardi per prendersi il titolo di capocannoniere. Ed incassa un altro record singolare: da solo infatti ha segnato più di Sassuolo (25 gol fatti), Genoa e Verona (26). Immobile segna più di una squadra intera. Anzi, di tre.



RITIRO E NAZIONALE - Non è stata una stagione sempre facile per la Lazio, per lui. Ciro si è preso la Lazio: dal ritiro di quest'estate, quando ha gestito, insieme ai veterani del gruppo, difficoltà e tensioni (vedi caso-Keita), si è imposto come uno dei leader del gruppo, ha smaltito del tutto la delusione azzurra, il doppio confronto con la Svezia. I Mondiali sfumati sono stati durissimi da superare, parola di Jessica, sua moglie. Una sola la medicina possibile, i gol. Quelli non sono mai mancati.



SCARPA D'ORO CERCASI - Non solo, Immobile ha strappato anche il record a Dzeko, che l'anno scorso a sua volta aveva infranto il numero di gol di fatti in una sola stagione di Gonzalo Higuain. Il bosniaco giallorosso si era fermato a 39, in questo particolare derby Immobile lo ha già superato di 2 lunghezze, e mancano ancora 4 gare alla fine di questa stagione. Attualmente in testa c’è l'ex Roma Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, con i suoi 31 gol stagionali. Immobile però è distante solamente due reti: l'ennesimo traguardo da raggiungere, in una stagione da incorniciare.